بيان مشترك بين السعودية وفرنسا بشأن التعاون في الطاقة وتحديات التغيُّر المناخي

تُعدُّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل؛ إذ أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.

ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.