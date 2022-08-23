أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء.. برنت عند 97 دولارًا للبرميل

وصرّح وزير الطاقة "الأمير عبدالعزيز بن سلمان" في حوار مع "بلومبرج" بأن "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمَكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.