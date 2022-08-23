أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء.. برنت عند 97 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، ليُتداول خام برنت عند 97 دولارًا للبرميل، عقب تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود.
وصرّح وزير الطاقة "الأمير عبدالعزيز بن سلمان" في حوار مع "بلومبرج" بأن "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمَكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.
وحسب ما نقلته "رويترز"، فقد اتهمت إيران الولايات المتحدة أمس، بالمماطلة في جهود إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، وهو ما نفته واشنطن.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.58% أو 56 سنتًا عند 97.04 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.71% أو 64 سنتًا إلى 91.01 دولارًا للبرميل.