مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12470 نقطة

وكانت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأميانتيت، وصدر، وأنابيب السعودية، والخريف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الباحة، وأفالون فارما، وتشب، وسابتكو، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.