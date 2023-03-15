أسعار الذهب تتراجع.. 1901.24 دولار للأونصة

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر فائدته الرئيس بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومرة أخرى في مايو بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعاً في فبراير مع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.