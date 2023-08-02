ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية؛ إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.