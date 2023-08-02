ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية؛ إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.
ووفقًا لـ"رويترز" فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948.43 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:22 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1985.60 دولارًا.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق؛ مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الديْن الحكومي العام.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولارًا، واستقر البلاتين عند 931.01 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1246.49 دولارًا.