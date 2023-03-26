"غرفة الرياض" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الاستثمار برياضات الألعاب الشعبية

أبرمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الثقافة والترفيه واللجنة السعودية للألعاب الشعبية، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور رياضات الألعاب الشعبية بالمملكة والتعريف بها لتكون جزءًا من الرياضات التي تمثل ثقافة المجتمع السعودي، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه مصعب المهيدب.