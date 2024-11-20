اتحاد الغرف يُعلن تشكيل الجانب البرتغالي في مجلس الأعمال المشترك.. و"مونتيرو" رئيسًا

أعلن اتحادُ الغرف السعودية عن تشكيل الجانب البرتغالي في مجلس الأعمال المشترك واختيار رئيس اتحاد الأعمال البرتغالي "أرميندو مونتيرو" رئيسًا للمجلس.
ويضم الجانبُ البرتغالي في مجلس الأعمال المشترك، نخبةً من كبار الشركات والأسماء التي تتمتّع بخبرة عريقة في مناصب اقتصادية قيادية مختلفة.
وجاء هذا الإعلان خلال اللقاء الافتراضي بين رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد بن خالد البلطان، ونظيره "مونتيرو"، الذي ناقش خطة عمل لدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرتغال.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن خطة العمل المشتركة تتضمّن التحضير لزيارة وفد أعمال سعودي للبرتغال وعقد ورش عمل مع المستثمرين البرتغاليين للتوعية بأنظمة الاستثمار، وإقامة ملتقى أعمال مشترك بالرياض، وتمكين أكبر 10 شركات برتغالية من الدخول للسوق السعودي، ومناقشة موضوع الرحلات المباشرة وعرض فرص الاستثمار بالبرتغال على المستثمرين السعوديين، وتعزيز استفادة الشركات بالبلدين من الخدمات التي يقدمها مجلس الأعمال.
وبيّن "البلطان" أن هذه الخطط ستدعم حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين المملكة والبرتغال بالمرحلة القادمة في ظلّ العلاقات القوية التي تربط البلدين؛ حيث يضمّ مجلس الأعمال المشترك من الجانبين كفاءات وخبرات عالية بالقطاعات الاقتصادية؛ مما يمثل إضافة وركيزة قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري.
يُذكَر أنّ مجلس الأعمال السعودي البرتغالي يمثّل منصة متميزة لتمكين قطاعَي الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.