اتحاد الغرف يُعلن تشكيل الجانب البرتغالي في مجلس الأعمال المشترك.. و"مونتيرو" رئيسًا

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن خطة العمل المشتركة تتضمّن التحضير لزيارة وفد أعمال سعودي للبرتغال وعقد ورش عمل مع المستثمرين البرتغاليين للتوعية بأنظمة الاستثمار، وإقامة ملتقى أعمال مشترك بالرياض، وتمكين أكبر 10 شركات برتغالية من الدخول للسوق السعودي، ومناقشة موضوع الرحلات المباشرة وعرض فرص الاستثمار بالبرتغال على المستثمرين السعوديين، وتعزيز استفادة الشركات بالبلدين من الخدمات التي يقدمها مجلس الأعمال.