أسعار النفط.. برنت يواصل ارتفاعه مسجلًا 85.25 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنسبة طفيفة خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاعها بحوالى 7% في الثلاث جلسات الماضية، مع تقييم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، ذكر "وارن باترسون" كبير استراتيجي السلع لدى "آي إن جي جروب": المشاركون في السوق لا يزالون ينتظرون إشارات أكثر وضوحًا بشأن مدى تطور وضع الطلب الصيني والمعروض الروسي؛ مما يضيف إلى حالة عدم اليقين في سوق النفط
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة طفيفة 0.19% إلى 85.25 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة طفيفة أيضًا 0.14% أو 11 سنتًا عند 78.58 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالى 2% أمس.