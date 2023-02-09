أسعار النفط.. برنت يواصل ارتفاعه مسجلًا 85.25 دولارًا للبرميل

وحسب ما نقلته "بلومبرج"، ذكر "وارن باترسون" كبير استراتيجي السلع لدى "آي إن جي جروب": المشاركون في السوق لا يزالون ينتظرون إشارات أكثر وضوحًا بشأن مدى تطور وضع الطلب الصيني والمعروض الروسي؛ مما يضيف إلى حالة عدم اليقين في سوق النفط