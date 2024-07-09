أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم عزمها إصدار سندات دولية.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول"؛ فإن ذلك يأتي بموجب برنامج للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.
وقالت الشركة إنها ستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وأنها ستستخدم العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة أو أي غرض آخر.
وكشفت الشركة أنها عينت: (إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان، وسیتي، ومورغان ستانلي) بصفتھم مديري سجل الاكتتاب المشتركین الرئیسیین؛ من أجل تنظیم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من اليوم، وإس إم بي سي نیكو، وإم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس؛ بصفتھم مديري سجل الاكتتاب.
وبيّنت أن طرح السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.