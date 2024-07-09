أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

وكشفت الشركة أنها عينت: (إتش إس بي سي، والأھلي المالیة، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان، وسیتي، ومورغان ستانلي) بصفتھم مديري سجل الاكتتاب المشتركین الرئیسیین؛ من أجل تنظیم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من اليوم، وإس إم بي سي نیكو، وإم یو إف جیه، والریاض المالیة، والسعودي الفرنسي كابیتال، والعربي المالیة، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، وجي آي بي كابیتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، ومیریل لینش المملكة العربیة السعودیة، ومیزوھو، وناتیكسیس؛ بصفتھم مديري سجل الاكتتاب.