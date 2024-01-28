سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12264 نقطة

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والجزيرة، ومجموعة إم بي سي، وليفا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، وسناد القابضة، وسينومي ريتيل، ورعاية، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.89%.