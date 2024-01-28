سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12264 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 102.61 نقطة ليقفل عند مستوى 12264.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والجزيرة، ومجموعة إم بي سي، وليفا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، وسناد القابضة، وسينومي ريتيل، ورعاية، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.89%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 228.10 نقطة ليقفل عند مستوى 25020.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.