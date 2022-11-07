مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11598 نقطة

وكانت أسهم شركات: الحفر العربية، والعربي، والسعودي الفرنسي، ومجموعة الخليج للتأمين، والبلاد الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: سلامة، وتنمية، ومجموعة فتيحي، وحلواني إخواني، والمنجم الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 23.00% و5.84%.