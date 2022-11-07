مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11598 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعاً 77.48 نقطة ليقفل عند مستوى 11598.76 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الحفر العربية، والعربي، والسعودي الفرنسي، ومجموعة الخليج للتأمين، والبلاد الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: سلامة، وتنمية، ومجموعة فتيحي، وحلواني إخواني، والمنجم الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 23.00% و5.84%.
وكانت أسهم شركات: الحفر العربية، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الحفر العربية، والراجحي، والإنماء، ومعادن، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 19500.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 17.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 1383 صفقة.