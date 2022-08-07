سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12216.84 نقطة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، وسابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، و بحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وبحر العرب، وإس تي سي، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.