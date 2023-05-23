مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11275 نقطة

وكانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والأسماك، وبوان، والإعادة السعودية، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، وسينومي ريتيل، والرياض، والحمادي، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و6.71%.