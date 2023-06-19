ضمن خطة تطويرية شاملة.. "موانئ" تطلق مركز خدمة المستفيدين بحلته الجديدة

دشنت الهيئة العامة للموانئ، "موانئ" اليوم، مركز خدمة المستفيدين، بحلته الجديدة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة، للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تُقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة.