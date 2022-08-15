أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت يُتداول عند 97 دولارًا

تُواصل أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين، واحتمالية زيادة الإمدادات الإيرانية.
هذا وقد خفضت الصين -على غير المتوقع- معدل الفائدة الأساسي من أجل تعزيز الدعم المقدم للاقتصاد المتضرر من قطاع العقارات وعمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس "كوفيد-19".
وأظهرت بيانات صينية صدرت الاثنين، ارتفاع الناتج الصناعي 3.8% خلال يوليو على أساس سنوي، بعدما ارتفع 3.9% في يونيو، ودون التوقعات البالغة 4.3%، كما نمت مبيعات التجزئة 2.7%، أقل كثيرًا عن تقديرات ارتفاعها 5%.
وتراجعت أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، لتقلص المكاسب التي جنتها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لا تزال مرتفعة بحوالى 20% هذا العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.11% أو 1.09 دولار عند 97.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر 1.15% أو 1.06 دولار إلى 91.03 دولارًا للبرميل.