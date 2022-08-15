أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت يُتداول عند 97 دولارًا

وأظهرت بيانات صينية صدرت الاثنين، ارتفاع الناتج الصناعي 3.8% خلال يوليو على أساس سنوي، بعدما ارتفع 3.9% في يونيو، ودون التوقعات البالغة 4.3%، كما نمت مبيعات التجزئة 2.7%، أقل كثيرًا عن تقديرات ارتفاعها 5%.