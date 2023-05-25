الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولارًا للأونصة

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة؛ لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الديْن الأمريكي؛ حسب ما قاله يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.