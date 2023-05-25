الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولارًا للأونصة

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، فيما يترقب المستثمرون مزيدًا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي؛ بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.
وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1958.60 دولارًا.
وظل مؤشر الدولار قريبًا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة؛ مما أدى لكبح أسعار الذهب.
وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة؛ لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الديْن الأمريكي؛ حسب ما قاله يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.02 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1413.64 دولارًا؛ في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولارًا.