"الصناعة" تنفذ 1173 زيارة ميدانية على المنشآت خلال مارس الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 348 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و287 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و248 زيارة في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 85 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 62 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة نجران، وشملت الزيارات 37 زيارة في جازان و21 زيارة على مصانع منطقة تبوك، و 14 زيارة في منطقة عسير، و 12 زيارة في منطقة الباحة كما شملت 10 زيارات في منطقة حائل و3 في منطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى زيارتين في منطقة الجوف.