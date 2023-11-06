مزيج برنت يرتفع إلى 85.30 دولارًا للبرميل

وبحلول منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.30 دولارًا للبرميل؛ في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.05 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 54 سنتًا، أو 0.7% بحسب "رويترز".