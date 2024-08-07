"أرامكو" تستحوذ على حصة إضافية تبلغ 22.5 % من "بترورابغ"

أعلنت "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو، إبرام اتفاقية تستحوذ بموجبها "أرامكو السعودية" على 375,974,998 سهماً من شركة سوميتومو في شركة بترورابغ؛ تمثل نحو 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ.
ووفق "أرامكو"، فإنه عند إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكيتها نحو 60% من رأس مال شركة بترورابغ، فيما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو 15% من رأسمال شركة بترورابغ، وستبقى النسبة المتبقية من رأس مال شركة بترورابغ البالغة 25% مملوكة للجمهور.
وستستحوذ "أرامكو السعودية" على أسهم البيع من شركة سوميتومو بسعر 7.0 ريالات سعودية للسهم الواحد؛ ما يعادل إجمالي سعر شراء قدره 2,631,824,986 ريالاً سعودياً.
وقالت "أرامكو"، إن مسوغات الصفقة دعم المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ إستراتيجيتها.