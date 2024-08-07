"أرامكو" تستحوذ على حصة إضافية تبلغ 22.5 % من "بترورابغ"

ووفق "أرامكو"، فإنه عند إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكيتها نحو 60% من رأس مال شركة بترورابغ، فيما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو 15% من رأسمال شركة بترورابغ، وستبقى النسبة المتبقية من رأس مال شركة بترورابغ البالغة 25% مملوكة للجمهور.