عند 11285 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت أسهم شركات: ثمار، وبن داود، وشاكر، والصناعات الكهربائية، والنايفات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والاتحاد، ونقي، وجاكو، وأنابيب الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و3.04%.