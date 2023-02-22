أسعار النفط.. عقود خام برنت تتراجع الى 82.60 دولار للبرميل

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- عند 104.12 نقطة، بعدما شكلت قوته ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أخيراً.