أسعار النفط.. عقود خام برنت تتراجع الى 82.60 دولار للبرميل

انخفض سعر الخام الأمريكي الأربعاء، متجهاً نحو تسجيل أطول سلسلة من الخسائر لهذا العام، مع توجه أنظار المستثمرين إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر محضر اجتماعه الأخير اليوم.
وتراجعت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو بمقدار 45 سنتًا إلى 82.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وانخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.65% أو بمقدار 48 سنتاً إلى 75.88 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- عند 104.12 نقطة، بعدما شكلت قوته ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أخيراً.
ووفق "رويترز"، فخلال تعاملات الثلاثاء، أغلق خام نايمكس منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي، على الرغم من ارتفاع خام برنت القياسي مدفوعاً بآفاق نمو الطلب العالمي.
ويترقب المستثمرون، الأربعاء، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، لتحليل مدى وقوة تشديد السياسة المحتمل خلال الأشهر المقبلة.
تؤدي احتمالات وجود مزيدٍ من عمليات رفع معدلات الفائدة من قِبل "الفيدرالي" بهدف تهدئة التضخم، إلى تعزيز قوة الدولار والضغط على أسعار السلع.