تعاملات الاثنين.. "برنت" يتراجع إلى 82.65 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط الاثنين، بضغط المخاوف حيال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، على الرغم من اضطراب محتمل في إمدادات الخام إلى أوروبا والتفاؤل حيال انتعاش الطلب في الصين.
وانخفضت عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.60% أو بمقدار 51 سنتًا إلى 82.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو بمقدار 43 سنتًا إلى 75.89 دولارًا للبرميل.
في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- عند 105.27 نقاط، بعدما شكّلت قوته ضغطًا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
وأوقفت روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضخ الخام إلى بولندا عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي كان يغطي 10% من احتياجات شركة النفط البولندية "أورلن"، أو نحو 200 ألف طن شهريًّا.
ومع ذلك، أكدت بولندا مرارًا وتكرارًا أنها تُخطط لإنهاء استيرادها للنفط الروسي تمامًا، وقالت "أورلن" إن المستهلكين لن يتأثروا بالإجراء الذي اتخذته موسكو، والذي شددت على "استعدادها له مسبقًا".
على جانب آخر، قالت "لوريتا ميستر"، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، السبت: إن البيانات الأخيرة حول التضخم في الولايات المتحدة تؤكد حاجة البنك المركزي لمواصلة رفع الفائدة.
وتأتي تصريحات "ميستر"، تكرارًا لتصريحات "سوزان كولينز" رئيسة الفيدرالي في بوسطن، والتي قالت الجمعة: إن هناك حاجة لمواصلة رفع معدلات الفائدة للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.