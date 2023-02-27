تعاملات الاثنين.. "برنت" يتراجع إلى 82.65 دولارًا للبرميل

ومع ذلك، أكدت بولندا مرارًا وتكرارًا أنها تُخطط لإنهاء استيرادها للنفط الروسي تمامًا، وقالت "أورلن" إن المستهلكين لن يتأثروا بالإجراء الذي اتخذته موسكو، والذي شددت على "استعدادها له مسبقًا".