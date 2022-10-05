مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11770 نقطة

وكانت أسهم شركات: مجموعة الخليج للتأمين، وطباعة وتغليف، وريدان، والأبحاث والإعلام، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، والتعاونية، والسعودي الألماني الصحية، وإسمنت المدينة، وإسمنت الجوف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.33 % و4.20%.