النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت عند 86.49 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل، بعدما تعهدت السعودية وروسيا بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر؛ بهدف استمرار موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو 0.3% إلى 86.49 دولارًا للبرميل؛ بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا أو 0.3% إلى 83.05 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".
وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر 2021 ويناير 2022.
وتَلَقّت الأسعار دعمًا بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وتخفيض إمدادات أوبك+ وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.