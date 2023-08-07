النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت عند 86.49 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو 0.3% إلى 86.49 دولارًا للبرميل؛ بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا أو 0.3% إلى 83.05 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".