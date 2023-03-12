البنك المركزي يعلن بدء فترة التسجيل الثانية بالبرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين

كما أشار البنك المركزي إلى أن البرنامج يحتوي على عدد من الدورات التدريبية باللغة الإنجليزية تغطي عدة مواضيع، وهي: البرنامج التحضيري لاختبار أساسيات التأمين، وهيكلة القوائم المالية لشركات التأمين، والحسابات الفنية لإعادة الـتأمين، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، إلى جانب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالإدارات المالية في صناعة التأمين، والمحتوى العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ولمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة (الرابط).