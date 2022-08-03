"أوبك وأوبك+": الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي الحذر الشديد

أصدرت "أوبك وأوبك+" بيانًا أكدت فيه أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
وقال البيان: النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة.
وتضمن البيان التعبير عن القلق بشكل خاص من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م.
وأشار البيان إلى تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها بزيادته بمقدار 100 ألف برميل في اليوم في سبتمبر المقبل.
وأردف: تم التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض، إضافة إلى التأكيد على أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج بلغ 130٪ منذ مايو 2020م.