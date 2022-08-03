"أوبك وأوبك+": الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي الحذر الشديد

وتضمن البيان التعبير عن القلق بشكل خاص من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م.