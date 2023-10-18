هيئة السوق المالية تغرّم شركتين "4.2" مليون ريال

كما أكدت هيئةُ السوق المالية أهميةَ ما تمثّله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها؛ حيث تعمل الهيئة بشكل مستمرّ على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختصّ الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ تعزيزًا لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.