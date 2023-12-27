الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأونصة

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد على عشرة في المائة هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجّه لشراء أصول الملاذ الآمن، وهو التوجّه المدفوع بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.