"منشآت" تُخصص مساحات مشتركة لرواد الأعمال في المجمعات التجارية

وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من مزاولة الأنشطة التجارية، وتسهيل وصولهم إلى شريحة واسعة من المستفيدين عبر تواجدهم في المجمعات التجارية، وإتاحة الفرصة لخلق شبكة تواصل بين رواد الأعمال لتبادل الخبرات بينهم.