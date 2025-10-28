"الاستثمارات العامة" و"أرامكو" يوقعان مذكرة لتمكين الذكاء الاصطناعي عبر "هيوماين"

من جانبه، أكد المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشراكة في "هيوماين" تُعزز التحول الرقمي في أعمال الشركة داخل المملكة وخارجها، وتسهم في ابتكار حلول مستدامة لإدارة الانبعاثات ورفع الكفاءة، في ظل النمو العالمي المتسارع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.