الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3 %
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار.
وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام.. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير إستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو سي بي سي"، إنه على الرغم من أن اجتماع "الفيدرالي" المقبل قد يبدّد جاذبية الذهب "فإن المجلس قريبٌ من إنهاء دورة التشديد النقدي".
وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.