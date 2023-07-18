الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3 %

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.