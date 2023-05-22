باستثمارات 8,4 مليارات دولار.. "نيوم" تنشئ مصنع الهيدروجين الأخضر

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والذي هو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم"، ما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.