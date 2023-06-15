بعد تصريحات "باول".. أسعار الذهب تتراجع بنسبة 1.11%

انخفضت أسعار الذهب في تداولات الخميس، بعدما ثبّت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا؛ لكنه أشار إلى مزيد من الرفع على مدار العام.
وعقب انتهاء اجتماع الفيدرالي أمس، صرّح رئيس البنك "جيروم باول" بأن جميع المسؤولين تقريبًا يرون أن من المناسب رفعُ أسعار الفائدة أكثر إلى حد ما خلال العام الحالي.
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 1.11% أو 21.9 دولارًا عند 1947 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 08:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك انخفض سعر التسليم الفوري 0.35% أو 6.82 دولارات إلى 1935.7 دولارًا.
كما تراجعت كل من العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 2.26% إلى 23.56 دولارًا للأوقية، وسعر التسليم الفوري للبلاتين 0.73% إلى 974 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% عند 103.24 نقاط.