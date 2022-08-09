مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12329.99 نقطة

وكانت أسهم شركات: نسيج، ومعدنية، والزامل للصناعات، وأسواق المزرعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وتهامة، والتموين، وذيب، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.81%.