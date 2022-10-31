"بوابة الدرعية" توقّع مذكرة تفاهم مع "نافكو"

وأكد جيري إنزيريلو أن الهيئة تولي قطاع السلامة بشكل عام أهمية قصوى في جميع مشاريعها التطويرية، بما يتوافق مع أدق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك اعتمادًا على أعلى الخبرات والكفاءات المتخصصة، مبينًا أن تعاون الهيئة مع "نافكو" يندرج ضمن هذا المسار، حيث يدعم سعي الهيئة إلى تعزيز مستويات التعامل مع الحالات الطارئة وزيادة الوعي فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق.