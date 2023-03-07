75 شركة ناشئة تشارك في باب السوق بملتقى بيبان 23

تأتي هذه الخدمات التي تتنوّع ضمن قطاعات مختلفة، لتسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال وتشجيع دخول الشباب في مجالات الأزياء والرياضة والبيئة والصحة، وكذلك الثقافة وقطاع المأكولات، إضافة إلى قطاع التجميل.