سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11461 نقطة

وكانت أسهم شركات: عناية، ورعاية، والتعاونية، ورتال، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: النهدي، وطيبة، وإسمنت المدينة، وأسترا الصناعية، والبحري، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.59 % و4.95%.