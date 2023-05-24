تراجع الذهب بفعل صعود الدولار مع استمرار محادثات سقف الدين الأمريكي

انخفض الذهب الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، وفقًا لسكاي نيوز عربية.