تراجع الذهب بفعل صعود الدولار مع استمرار محادثات سقف الدين الأمريكي

انخفض الذهب الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1962.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 1825 بتوقيت غرينتش بعد ما ارتفع في وقت سابق بما بلغ 0.5 بالمئة. وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.5 بالمئة عند 1964.60 دولار.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأمريكية.
وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي جرى يومي الثاني والثالث من مايو أن مسؤولي البنك "اتفقوا بصفة عامة" على أن اليقين بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة "أصبح أقل". ونشر محضر الاجتماع اليوم الأربعاء.
واقترب الذهب لأدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1024.59 دولار وهبط البلاديوم 2.6 بالمئة لأدنى مستوى في نحو شهرين عند 1408 دولارات.