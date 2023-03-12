"القصبي" يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات في التجارة الدولية لحماية الصناعة الوطنية

اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
وتفصيلاً، يهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في السعودية من الضرر الناتج من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج من الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات السعودية التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ويتكون النظام من سبع وثلاثين مادة تنظيمية، موزعة على اثني عشر فصلاً، تتعلق بالتدابير النهائية والمؤقتة، إضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة التحايل، وغير ذلك من مواد.
يُذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة، تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.