"القصبي" يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات في التجارة الدولية لحماية الصناعة الوطنية

وتفصيلاً، يهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في السعودية من الضرر الناتج من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج من الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات السعودية التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.