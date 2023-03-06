بالشراكة مع "جاياسوم".. "أمالا" تعلن عن منتجع صحي متكامل بمنطقة "تربل باي"

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم -وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"- عن شراكتها مع العلامة التجارية المتخصصة في مجال تشغيل المنتجعات الصحية "جاياسوم".
وقالت البحر الأحمر الدولية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن منتجع "جاياسوم" الصحي يقع في منطقة "تربل باي" على مساحة تبلغ 7000 م2، وإجمالي عدد غرف يبلغ 153 أجنحة فندقية و24 وحدة سكنية.
وأضافت البحر الأحمر الدولية، أن المنتجع سيوفر لزواره خدمات صحية متكاملة، مع منطقة مخصصة للعائلات، لينعم أفرادها بالصحة والاستجمام، إلى جانب منطقة مخصصة للأفراد فقط، بالإضافة لعرض مجموعة من الوحدات السكنية الفندقية للبيع للراغبين بالتملك في المنتجع.
وأشارت إلى أنه تم تصميم المنتجع وجميع مرافقه لتمكين الضيوف من الانغماس الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، والاستمتاع بخدمات مصممة بعناية للصحة الشاملة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية والتجميل وخدمات السبا، علاوةً على تقديم قائمة متنوعة من المأكولات والأطعمة الصحية الشهية.
وتُعد الاستدامة هي حجر الزاوية في "أمالا"؛ حيث من المقرر أن تكون الوجهة بأكملها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وتطمح "أمالا" في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي تبلغ 30% بحلول 2040 من خلال تعزيز وحماية الموائل الطبيعية الرئيسية التي ستمكّن بدورها التنوع البيولوجي الأمثل مستقبلًا.
وسيكون منتجع "جاياسوم- أمالا" الصحي ضمن إنجازات المرحلة الأولى لمشروع "أمالا" الذي يجري العمل فيه على قدم وساق؛ حيث من المتوقع أن ترحب الوجهة بأولى ضيوفها في 2024.
وستتيح الوجهة مجموعة من المنتجعات البالغ عددها 8 منتجعات يزيد عدد الغرف فيها على 1300 غرفة فندقية.
وبمجرد اكتمالها ستوفر "أمالا" 50 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، كما ستضم أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية في 25 فندقًا، وحوالى 900 وحدة سكنية وشققًا وفللًا سكنيةً فاخرةً، بالإضافة لمجموعة واسعة من المتاجر المحلية الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.