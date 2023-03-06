بالشراكة مع "جاياسوم".. "أمالا" تعلن عن منتجع صحي متكامل بمنطقة "تربل باي"

وأشارت إلى أنه تم تصميم المنتجع وجميع مرافقه لتمكين الضيوف من الانغماس الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، والاستمتاع بخدمات مصممة بعناية للصحة الشاملة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية والتجميل وخدمات السبا، علاوةً على تقديم قائمة متنوعة من المأكولات والأطعمة الصحية الشهية.

وتُعد الاستدامة هي حجر الزاوية في "أمالا"؛ حيث من المقرر أن تكون الوجهة بأكملها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.