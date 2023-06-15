أسعار النفط ترتفع وسط بيانات قوية عن إنتاج مصافي الصين

فيما يتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام؛ لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول "أوبك+" التي بدأت في مايو، والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية، ابتداءً من يوليو، مع موسم الطلب القوي.