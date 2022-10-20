مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11963 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسمنت السعودية، والعمران، ومبكو، والرياض، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الراعي، والآمار، والسعودي الألماني الصحية، وساب، والمراكز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.66% و3.11%.