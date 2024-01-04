أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%

واستقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 966.59 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1066.93 دولارًا.