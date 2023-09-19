مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11070 نقطة

وكانت أسهم شركات: ثمار، وفيبكو، والتعمير، ومعادن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والراجحي ريت، وأسمنت الجنوب، وأسمنت ينبع، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.25%.