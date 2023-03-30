أسعار الذهب تستقر عند 1984.10 دولاراً للأوقية

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الخميس، في ظل تقييم المستثمرين لمدى سيطرة المنظمين على الأزمة المصرفية، ومتابعة صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على السياسة النقدية المتوقعة.
وبحسب "رويترز" قال "مايكل بار" نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، إن البنك سيتخذ قراراته بشأن سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المتزامنة مع الاجتماع.
واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو عند 1984.10 دولاراً للأوقية، في تمام الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.16% إلى 1967.85 دولاراً للأوقية.
كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.42% إلى 23.80 دولاراً للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 0.44% عند 975.40 دولاراً، واستقر سعر البلاديوم عند 1441.09 دولاراً.
ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة والتي قد تساهم في تقييم آفاق الأسواق وخاصة السياسة النقدية المتوقعة، حيث يصدر اليوم التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع وعام 2022، وطلبات إعانة البطالة، كما من المتوقع أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة.