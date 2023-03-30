أسعار الذهب تستقر عند 1984.10 دولاراً للأوقية

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة والتي قد تساهم في تقييم آفاق الأسواق وخاصة السياسة النقدية المتوقعة، حيث يصدر اليوم التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع وعام 2022، وطلبات إعانة البطالة، كما من المتوقع أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة.