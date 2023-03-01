بعد إلغاء قيود "كورونا".. نشاط المصانع الصينية ينمو بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات
مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، والتي أبقت ملايين الصينيين داخل منازلهم، وعطّلت حركة السفر والتجارة؛ أظهر مسحان اليوم تنامي نشاط المصانع في أنحاء الصين خلال شهر فبراير الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.
وانتعشت "مؤشرات مديري المشتريات الصناعية"، الصادرة عن مجلة "كايكسين" المتخصصة في مجال الأعمال، و"الاتحاد الصيني الرسمي للوجستيات والمشتريات" إلى مستويات تُظهر نمو النشاط، كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والصادرات والطلبيات الجديدة.
ووفق "سكاي نيوز عربية" يتعافى النشاط التجاري الصيني بعد أن ألغى الحزب الشيوعي الحاكم القيود الصارمة لمكافحة كورونا مستهل ديسمبر من العام الماضي.
جاء ذلك في أعقاب تراجع النشاط الذي أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام الماضي إلى 3%، في ثاني أدنى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي.
وارتفع مؤشر (كايكسين بي إم آي) إلى 51.6، بعد أن سجل 49.2 في يناير الماضي على مقياس مكون من 100 نقطة.
وتُظهر المؤشرات التي تزيد على 50 نقطة، تزايد النشاط.
وقالت "كايكسين" إن هذا هو التحسن الأول منذ سبعة أشهر، والثاني منذ 21 شهرًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إلى 52.6 بعد أن سجل في الشهر السابق 50.1 في يناير.