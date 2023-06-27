لليوم الثاني.. "برنت" يرتفع ومخاوف الإمدادات حاضرة

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وسط تأثير عدم اليقين السياسي في روسيا على الأسواق، والذي أثار مخاوفَ بشأن الإمدادات.
وذلك رغم تجنُّب حدوث اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية "فاجنر" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد انسحاب الجماعة من مدينة روستوف الواقعة جنوب روسيا، بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.54%، أو 40 سنتًا عند 74.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أغسطس بنسبة 0.62%، أو 43 سنتًا، عند 69.80 دولارًا للبرميل، بعدما صعدت أمس بنسبة 0.3%.
وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل خسارة فصلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط علامات على ضعف التعافي الاقتصادي في الصين، وفي ظلّ التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.