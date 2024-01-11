0.3%.. أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

ارتفع الذهب اليوم الخميس؛ فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الخميس ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.