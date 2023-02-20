هبوط أسعار الذهب إلى 1.837.59 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1.837.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.