هبوط أسعار الذهب إلى 1.837.59 دولار للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.