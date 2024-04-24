الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.1%

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولارًا؛ في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولارات.